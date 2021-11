Bolivia: un ordigno artigianale esplode davanti a porta della Conferenza episcopale, riportati piccoli danni

La Segreteria generale della Conferenza episcopale boliviana (Ceb), in un comunicato, ha denunciato l’esplosione di un ordigno rudimentale alla porta della sua sede, a La Paz. “Sebbene il danno materiale alla struttura sia riparabile, esortiamo gli autori a considerare che la loro azione avrebbe potuto danneggiare persone innocenti”, afferma il comunicato diffuso da padre Ben Hur Soto, segretario per la Pastorale della Ceb.

Un video di sicurezza mostra come un individuo si avvicini all’ingresso della Ceb e lasci un manufatto, che pochi minuti dopo è esplode. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.28 del mattino di ieri, secondo l’ora segnata dalla telecamera di sicurezza.

Il comandante dei vigili del fuoco, il colonnello Jorge René Ríos, ha riferito che si trattava di un ordigno esplosivo artigianale, perché nel sito sono state trovate due bottiglie di plastica per animali domestici e del carburante.