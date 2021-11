Coronavirus Covid-19: card. Bassetti, anche per preti no vax “invito morale a vaccinarsi”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il nostro è un invito morale, soprattutto a chi ha responsabilità ministeriali, a vaccinarsi e a mettersi in condizione di poter esercitare con libertà questo ministero”. A precisarlo è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rispondendo alle domande dei giornalisti sui “preti no vax”, durante la conferenza stampa di chiusura dell’Assemblea generale straordinaria dei vescovi italiani, svoltasi in questi giorni a Roma. “È molto difficile obbligare qualcuno a fare qualcosa che un normale cittadino, per legge, non è obbligato a fare”, ha spiegato il cardinale. Mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente della Cei, ha ricordato che “l’obbligo del green pass è stabilito solo per legge”. “A discrezione del vescovo, nelle diocesi – ha reso noto Baturi – per certi tipi di attività c’è già il green pass, salvo che per il culto e per le attività pastorali in senso stretto”.