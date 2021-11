Naufragio nella Manica: card. Nichols (Chiesa cattolica inglese), “terribile perdita di così tante vite umane è un tragico richiamo all’azione”

(Foto: ANSA/SIR)

“La terribile perdita di così tante vite umane nella Manica è un tragico richiamo all’azione”. È quanto afferma il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e primate della Chiesa cattolica inglese, in una dichiarazione al Sir sulla morte ieri di oltre 30 migranti nella Manica, al largo di Calais. “Questa tragedia – dice il cardinale – illustra chiaramente sia la malvagità spietata dei trafficanti sia la disperazione di coloro che cercano di sfuggire alla povertà, ai conflitti o alle persecuzioni in cerca di una vita migliore. Ognuno è figlio di Dio, con dignità e valore innati. Una cooperazione internazionale mirata, vie sicure di migrazione e sforzi congiunti per combattere la povertà sono tutti necessari di fronte ad un flusso globale di un’umanità disperata”.