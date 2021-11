Diocesi: Padova, da domani la proposta “Parola e parole d’Avvento – i testi, la vita, l’arte”

“Parola e parole d’Avvento – i testi, la vita, l’arte” è la proposta dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova per l’Avvento 2021, il tempo che ci accompagna al Santo Natale e che inizia con domenica 28 novembre. Un percorso di video meditazioni che saranno diffuse tre giorni la settimana – venerdì, lunedì e mercoledì – sui canali YouTube e social della diocesi di Padova e dall’emittente televisiva Telenuovo (canale 11 e canale 117 del digitale terrestre).

Due minuti per meditare sulla parola di Dio delle domeniche d’Avvento e scegliendo alcune “parole”, una per settimana: liberazione, salvezza, esortazione, gioia.

Don Carlo Broccardo, biblista e direttore dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi, Marzia Filipetto, collaboratrice apostolica diocesana e responsabile di Casa Madonnina di Fiesso d’Artico, e Andrea Nante, direttore del Museo diocesano, daranno voce alle tre video meditazioni, rispettivamente sottolineando il Vangelo della domenica di Avvento, rilanciando la riflessione sul quotidiano della vita e proponendo un’opera d’arte su cui meditare.

Il percorso “Parola e parole d’Avvento – i testi, la vita, l’arte” prenderà il via venerdì 26 novembre e accompagnerà al Natale in 12 appuntamenti, fino al 22 dicembre 2021.

La proposta è realizzata dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova in collaborazione con l’Ufficio per l’annuncio e la catechesi, il Museo diocesano e le case di spiritualità Casa Madonnina e Villa Immacolata. Nella web radio di quest’ultima, infatti, sarà possibile il giovedì seguire una meditazione approfondita sul Vangelo della domenica o riascoltarla in podcast.