Televisione: A Sua immagine, nella puntata di oggi la conversione del venditore di armi. Domani speciale sulla Giornata dei poveri

Nella puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16, su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra Vito Alfieri Fontana, che ha progettato, costruito e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo. Era un fabbricante di armi, era l’uomo della guerra, con una sua azienda ereditata dalla famiglia vendeva “morte” in tutto il mondo, ma ha avuto il coraggio di diventare l’uomo della pace. Un cammino lungo e tortuoso che comincia negli anni ’90 che lo ha portato ad abbandonare un affare lucroso, senza scrupoli, dov’è facile trovare giustificazioni morali. Il colpo decisivo alla sua coscienza è sferrato dal figlio Ludovico, quando aveva solo otto anni. Trova un catalogo di armi e chiede al padre cosa fosse. Comprende che il padre è un fabbricante di armi e gli dice a bruciapelo: “Allora sei un assassino?”. L’incontro, poi, con le parole di don Tonino Bello, madre Teresa, don Oreste Benzi fanno il resto. La decisione è irrevocabile. La sua vita cambia direzione. La fabbrica chiude e Vito Alfieri Fontana diventa uno sminatore togliendo migliaia di mine, per vent’anni, nei Balcani e collabora come consulente per la campagna antimine che nel 1997 vince il premio Nobel della Pace.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò all’interno della Biblioteca apostolica vaticana. Da lì commenterà il Vangelo dei talenti nella splendida cornice del Salone Sistino accompagnato da Timothy James Janz, vice prefetto della Biblioteca apostolica, che mostrerà una delle Bibbie più preziose e belle al mondo: la Bibbia di Federico da Montefeltro.

La puntata in onda domani, dalle 9.40, è dedicata alla Giornata mondiale dei poveri. A parlarne in studio, con Lorena Bianchetti, don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, Luigino Bruni, economista e biblista della Lumsa di Roma, e Benedetta Ferrone, referente Caritas per i giovani e il volontariato. Nel corso della trasmissione numerosi servizi per raccontare le molte realtà di aiuto e collegamento con Paolo Balduzzi dall’Aula Paolo VI in occasione delle attività che il Papa ha voluto per i poveri in questa giornata. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.