Giornata mondiale poveri: mons. Giulietti (Lucca), “non sono numeri, ma persone in cui è il Signore che ci si fa incontro, sollecitando la nostra umanità e fraternità”

Domani 19 novembre, Giornata mondiale dei poveri, ogni parrocchia della diocesi di Lucca sarà impegnata in una serie di iniziative promosse dalla Caritas diocesana. “La Giornata mondiale dei poveri non si limita a proporre di ‘fare qualcosa’ per loro, per risolvere i loro problemi – spiega mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca – invita a ‘diventare loro amici’. Dare qualcosa ‘distogliendo lo sguardo’ non è quindi sufficiente: i poveri non sono numeri o bisogni da soddisfare, ma persone in cui è il Signore che ci si fa incontro, sollecitando prima di tutto la nostra umanità e fraternità”. La Caritas diocesana di Lucca ha approntato attorno a questa Giornata numerose iniziative. Tra queste una si svolge domani, presso la cattedrale di San Martino a Lucca. Don Luigi Epicoco approfondirà il passo biblico scelto da Papa Francesco in occasione della giornata: “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7). Al termine di questo incontro poi, alle ore 18.30, ci sarà la solenne messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo e animata da 11 corali parrocchiali che saranno dirette dall’incaricato diocesano per la musica sacra don Emilio Citti.