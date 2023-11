Avvento: Basilica del Santo, il 20 e il 27 novembre dialoghi intorno alla figura del Cristo nell’età contemporanea

Tornano a Padova gli incontri di approfondimento nel tempo di Avvento promossi dall’Associazione Corsia del Santo – Placido Cortese per riflettere, alla luce della fede, su temi che riguardano la nostra quotidianità. “Chi è per te Gesù?” è il titolo della rassegna 2023 che si terrà lunedì 20 e 27 novembre alle 20.45 in Sala dello Studio teologico della Basilica di Sant’Antonio di Padova attraverso dialoghi intorno alla figura di Gesù nell’era contemporanea. A introdurla sarà padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, e Anna Soatto, presidente dell’associazione Corsia del Santo – Placido Cortese.

A inaugurare il cartellone, lunedì 20 novembre, sarà un ospite d’eccezione: Vittorino Andreoli, che approfondirà il tema “L’umano in Gesù di Nazareth”. Se come risulta dai Vangeli, Gesù di Nazareth è “Vero Uomo e Vero Dio”, è possibile farne un’analisi psicologica, umana? E allora chi meglio di Vittorino Andreoli, psichiatra di livello internazionale, noto per le sue analisi di personaggi “estremi”, può tentare? Il professore ha approfondito la questione anche con alcuni suoi scritti (“Il Gesù di tutti” e “I 13 Gesù”). La serata sarà introdotta da Luisa Scimemi San Bonifacio, con le conclusioni di Francesco Moschetti, entrambi dell’Associazione Corsia del Santo – Placido Cortese.

Il focus del secondo appuntamento di lunedì 27 novembre sarà invece “Essere umani nel modo di Gesù”. L’incontro metterà in luce come una persona impegnata nel quotidiano ricerchi, nel suo percorso di fede, di capire una figura poliedrica come Gesù di Nazareth e sperimenti la sua presenza nella propria vita. Interverranno Fabio Barzon, della Chiesa evangelista metodista di Padova; Francesco Zordan, presidente della cooperativa sociale Pari Passo di Vicenza, e Stefano Prosdocimo, studente universitario e capo Scout. A coordinare Margherita Moro, mentre le conclusioni saranno affidare a Flavio Zelco, entrambi dell’Associazione Corsia del Santo Placido Cortese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti in sala. Per informazioni: 049 8225652 oppure infobasilica@santantonio.org.