Finanza sostenibile e Terzo settore: Roma, martedì 21 novembre l’evento conclusivo del progetto “Cantieri ViceVersa”

“Finanza sostenibile e Terzo settore”: è il titolo dell’evento conclusivo della quinta edizione del progetto “Cantieri ViceVersa”, che si terrà martedì 21 novembre, alle 11, alla Conference Hall Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35) a Roma.

Interverranno Francesco Bicciato (Forum per la Finanza sostenibile); Claudia Fiaschi (Forum nazionale Terzo Settore); Anna Crocetti e Francesco Abbà (cabina di regia Cantieri Viceversa); Mariantonietta Intonti (Università degli studi di Bari Aldo Moro); Chiara Mambelli (Abi); Filippo Montesi (Social Impact Agenda per l’Italia); Vanessa Pallucchi (Forum nazionale Terzo Settore). Modera Paolo Foschini, giornalista Corriere della Sera.