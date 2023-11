Giornata dei poveri: dom Spengler (presidente Celam e Cnbb), “il loro volto ci interpella”

“Non distogliere lo sguardo dal povero” è il tema scelto da Papa Francesco per celebrare la Giornata mondiale dei poveri, che quest’anno ricorre domani. La Chiesa in Brasile, attraverso la Pastorale sociale e le organizzazioni legate alla Commissione episcopale per la trasformazione sociale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), ha promosso a livello di Chiese sociali una Giornata in preparazione alla data, dal 12 al 19 novembre. Per questa settima Giornata mondiale dei poveri, l’équipe ha proposto il tema: “Guardami!” e il motto, in linea con la proposta di Papa Francesco: “Non distogliere lo sguardo da nessun povero” (Tb 4,7).

Il presidente della Cnbb, dom Jaime Spengler, in un videomessaggio, ha affermato: “Il volto di ogni essere umano porta traccia del volto di Dio e, in modo del tutto speciale, il volto dei poveri ci interpella. Il volto dei poveri ci incoraggia ad allargare i nostri cuori e a raggiungere ciò che abbiamo: prenderci cura dei poveri, senza distogliere lo sguardo dai poveri”.

“Ecco perché in questo giorno si celebra la Giornata dei poveri. Infatti, anche se ogni giorno è la festa dei poveri, la Chiesa ha deciso in una giornata speciale per sensibilizzare tutta la nostra comunità su questa situazione che parla di disuguaglianza tra noi e chiede giustizia”.