Giornata vittime abusi: Sulmona-Valva, domani convegno “Abuso on line. Quale tutela per i minori?”

“Abuso on line. Quale tutela per i minori?”. Questo il titolo del convegno promosso in occasione della III Giornata nazionale di preghiera per le vittime degli abusi promosso dalla diocesi di Sulmona-Valva e dal Servizio diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili per domenica 19 novembre. Dalle 16, presso l’Auditorium “San Panfilo” del Centro pastorale diocesano, interverranno Giovanni Pendenza (psicologo, psicoterapeuta, componente Gruppo di lavoro Cnop Infanzia e adolescenza) su “Adescamento on-line: quando la curiosità diventa trauma”, Gian Mauro Placido (direttore tecnico capo del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato – Abruzzo) su “Abusi on line dei minori: prevenzione e contrasto” e Michele Cascavilla (ordinario di Sociologia giuridica presso Università G. D’Annunzio di Chieti e membro del consiglio direttivo del Servizio regionale Tutela minori) e Alessia Verrocchi (insegnante di Religione e dottoressa in Ricerca sociale, sicurezza e criminalità) su “Internet e devianze: la Generazione Z tra pandemia e contemporaneità”. Modererà Lucia Colalancia, referente del Servizio diocesano Tutela minori.

“L’intento del convegno – viene spiegato in una nota – è quello di sensibilizzare famiglie, educatori, insegnanti e gli operatori pastorali all’uso consapevole della tecnologia, a riconoscerne rischi, insidie ed a promuovere azioni preventive di tutela dei minori. L’aumento del drammatico fenomeno della pedo-pornografia e dell’abuso on line dei minori richiede una particolare attenzione educativa in una contemporaneità che sempre più espone i minori precocemente all’uso della tecnologia e alle possibili insidie del mondo del web e dei social network, ma che spesso li lascia ‘soli’ a fronteggiarne gli aspetti più ‘oscuri’”.