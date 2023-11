Giornata mondiale poveri: Andria, domani la messa con la consegna del “grembiule di servizio” ai nuovi volontari

Si celebrerà domani, domenica 19 novembre, la settima Giornata mondiale dei poveri. La Giornata è stata voluta da Papa Francesco per sollecitare la comunità ecclesiale a “uscire” dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si mostra nel nostro contesto quotidiano.

Nella diocesi di Andria, domani, alle ore 11:30, presso la parrocchia Sacre Stimmate, la celebrazione eucaristica presieduta da d. Geremia Acri, direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano, durante la quale sarà consegnato il “grembiule del servizio” ai nuovi volontari. Parteciperanno, oltre alla comunità parrocchiale guidata dal parroco don Francesco Piciocco, i volontari e gli ospiti della casa accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria, i volontari, gli operatori e gli ospiti delle case di accoglienza e delle case famiglie della Comunità “Migrantesliberi” di Andria.