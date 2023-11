Rai Tre: Sulla Via di Damasco, la puntata in onda domani per riflettere sulla preghiera

Ha ancora senso la preghiera? È l’interrogativo che sta alla base della prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda su Rai Tre, domenica 19 novembre, alle 7.30, con la partecipazione di don Gianni Castorani, fondatore della Scuola di evangelizzazione “Jeunesse Lumière”.

La sua è una vita di preghiera che ha attraversato la malattia fino alla guarigione. In primo piano, le voci di alcuni giovani che hanno scoperto la preghiera e, attraverso di essa, hanno visto accadere piccoli e grandi miracoli. Subito dopo, la conduttrice Eva Crosetta presenta tre storie, da Napoli, di “nodi sciolti” dalla Madonna che scioglie i nodi, tanto amata da Papa Francesco. In coda al programma di Vito Sidoti, l’invocazione del Papa nella giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace: una vera e propria catechesi sulla preghiera intesa come relazione, dialogo, incontro.