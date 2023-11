Infanzia e adolescenza: Fism, “il nostro orizzonte è il bene dei bambini”

“Novembre è il mese dei diritti dell’infanzia. Proprio il 20 novembre è il giorno in cui l’Assemblea generale dell’Onu nel 1989 approvò la Convenzione dei diritti dei bambini… Non dimentichiamoci di questa data e non scordiamoci mai che il nostro orizzonte è il loro bene”. Così il coordinatore nazionale Dario Cangialosi, aprendo i lavori del Consiglio nazionale della Fism – la Federazione italiana scuole materne cui fanno capo circa novemila realtà educative e di istruzione frequentate da quasi mezzo milione di bambini, in corso a Roma. “Chiedo a tutti di aiutarci a sostenere il primato dei bambini che resta l’obiettivo della nostra mission”, ha dichiarato nella stessa sede il presidente nazionale della Fism, Giampiero Redaelli. Rivolgendosi ai consiglieri nazionali ha riconosciuto che il dialogo, avviato dalla presidenza della Fism con i ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara ed Eugenia Roccella, sta favorendo passi concreti verso la vera parità a lungo attesa dalle scuole. “Ma i nostri pensieri – ha aggiunto – sono rivolti pure ai tanti bambini che ancora oggi, in molti Paesi, si vedono negati diritti a causa di conflitti, emergenze, calamità”.