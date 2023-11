Diocesi: Cerreto Sannita, lunedì il primo incontro della Scuola di impegno socio-politico

“L’Europa e i suoi fondamenti”. È il tema del primo incontro della Scuola diocesana di impegno socio-politico di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’Goti. L’appuntamento è a “Casa Santa Rita” via Sannio, n. 43, a Cerreto Sannita, lunedì 20 novembre, alle ore 19,30.

Il percorso della Scuola diocesana di impegno socio-politico per l’anno 2023-24 è stato presentato domenica 29 ottobre, alle ore 18,30, nel Centro pastorale “Carlo Acutis”, in via Nazionale I traversa 3, a Dugenta (Bn), quando la stessa Scuola ha illustrato l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Laudate Deum”.