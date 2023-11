Giornata mondiale poveri: Caritas Fermo, stasera a Civitanova Marche l’incontro “Il Signore mi dette dei fratelli”

In occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, si svolgerà stasera, alle 17,30, a Civitanova Marche presso la chiesa dei Frati Cappuccini di Civitanova Alta, un incontro intitolato “Il Signore mi dette dei fratelli” (dal Testamento di San Francesco). Con sottotitolo “Andare verso l’altra: un’occasione per crescere”.

L’evento promosso dalla Caritas diocesana di Fermo, in collaborazione il Centro ufficio missionario dei Cappuccini delle Marche, l’Ordine francescano secolare, l’associazione di Volontariato Cvm, nasce con l’obiettivo di affrontare il tema della povertà con sguardo ampio, a partire da esperienze concrete, per raccontare le fatiche e le difficoltà, ma anche la bellezza della missione e dell’incontro con l’altro.

“Saranno raccolte le esperienze delle missioni e l’impegno dei Frati Cappuccini che evidenziano l’importanza di testimoniare la carità e la solidarietà, che si esprime con modalità e carismi diversi. Si tratta di esperienze che permetteranno di approfondire anche un tema molto caro a Papa Francesco, che la Cei sta sviluppando – già da alcuni anni – e che si riassume nella frase ‘Liberi di partire, liberi di restare’”, spiega una nota della diocesi di Fermo.