Diocesi: Latina, domani il convegno “Shabbàt Shalòm. Il Sabato nella fede ebraica e nella comunità cristiana delle origini”

Un argomento che continua a interessare e unire sia il mondo dell’ebraismo sia il mondo cristiano. Si tratta del tema “Shabbàt Shalòm. Il Sabato nella fede ebraica e nella comunità cristiana delle origini”, che è anche il titolo del convegno che si terrà domani, domenica 19 novembre, 6 kislev 5.785 in ebraico, alle ore 17, presso la curia vescovile di Latina (ingresso da Piazza Paolo VI).

Al convegno porteranno il loro saluto mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e presidente della Comece; Guido Coen, consigliere dell’Ucei delegato al dialogo interreligioso; Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle Amicizie ebraico-cristiane in Italia; Pietro Alviti, referente della Conferenza episcopale del Lazio per i rapporti con l’ebraismo.

Interverranno come relatori rav Ariel Di Porto, della Consulta rabbinica Ucei, il quale però porterà il suo contributo in videoconferenza; Claudio Canonici, docente di Storia del Cristianesimo e della Chiesa presso l’Istituto di scienze religiose “A. Trocchi” di Civita Castellana; Maddalena Schiavo, docente di Lingua e Letteratura ebraica moderna presso il Centro “Cardinal Bea” per gli studi giudaici della Pontifica Università Gregoriana. A moderare gli interventi sarà Anna Piperno, già dirigente tecnico del Ministero dell’Istruzione. Particolarmente interessante sarà l’animazione durante i lavori del convegno che è affidata al gruppo musicale “Progetto Davka”, diretto da Maurizio Di Veroli, della Comunità ebraica di Roma.