Diocesi: Ac Molfetta, da domani al 26 novembre presso il Seminario vescovile una mostra su Armida Barelli

Dal 19 al 26 novembre l’Azione Cattolica diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi propone la mostra “Tra Cielo e Terra. Una santità laicale sulla vita e le opere della beata Armida Barelli”, presso il Seminario vescovile a Molfetta. Sarà visitabile ogni sera dalle 17,30 alle 21,30 e domenica 26 novembre anche la mattina dalle 9 alle 13.

Armida Barelli, fondatrice della Gioventù femminile di Azione Cattolica e che alcune adultissime ricorderanno come la “sorella maggiore”, è stata beatificata il 30 aprile 2022, nel duomo di Milano, mentre la sua memoria liturgica è il 19 novembre (giorno di inaugurazione della mostra), per ricordare la consacrazione della beata insieme al primo gruppo delle Missionarie della Regalità nella chiesetta di San Damiano, ad Assisi, il 19 novembre 1919.

Domani, domenica 19 novembre, l’inaugurazione della mostra presso il Seminario vescovile prevede un momento di preghiera presieduto dal vescovo, mons. Domenico Cornacchia, alle ore 19. Il 20 e il 23 novembre “Questa è casa di Armida”, serate dedicate ai ragazzi, dalle 18 alle 20; mercoledì 22 novembre “La sorella maggiore”, serata dedicata ai giovani, dalle 20 alle 21,30; sabato 25 novembre “Vi raccontiamo Armida”, pomeriggio dedicato agli adulti, con testimonianze di alcune adultissime della diocesi, dalle 17,30 alle 19. Domenica 26 novembre la conclusione della mostra presso la cattedrale con la celebrazione eucaristica presieduta da don Pasquale Rubini, direttore dell’Ufficio per le cause dei santi, alle 19.