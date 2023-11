Musica e solidarietà: rassegna di polifonia “Città di Livorno 2023”, dal 2 dicembre ai concerti saranno presentati progetti della Caritas diocesana

Nell’ambito della XX edizione della rassegna di polifonia “Città di Livorno 2023”, a cura del Coro Rodolfo Del Corona, al termine di ogni concerto, dal 2 dicembre in poi, ci sarà uno spazio “solidarietà” in cui verranno presentati progetti della Fondazione Caritas Livorno e Caritas diocesana di Livorno e per i quali il pubblico può devolvere libere elargizioni. L’ingresso è libero, tranne che per il concerto di apertura della rassegna, che inizia il 22 novembre al Teatro Goldoni e prosegue poi in chiese e nella Fortezza vecchia.