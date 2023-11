Ricerca: Fondazione Don Gnocchi, mercoledì 22 novembre a Milano la premiazione di alcuni giovani meritevoli

Nell’ambito della Giornata della ricerca “Scommettiamo sul futuro – I giovani e la ricerca in Fondazione Don Gnocchi” mercoledì 22 novembre si terrà a Milano, presso la Fondazione don Carlo Gnocchi Centro Irccs “S. Maria Nascente”, in via Gozzadini, n. 7, la premiazione di alcuni giovani ricercatori meritevoli della Fondazione don Carlo Gnocchi. A seguire, i premiati si confronteranno in una tavola rotonda.

Seguiranno gli interventi di Francesco Converti, direttore generale della Fondazione Don Gnocchi, Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, Eugenio Guglielmelli, rettore dell’Università Campus bio-medico di Roma, Luigi Nicolais, professore emerito dell’Università degli studi di Napoli Federico II Scuola politecnica, presidente di Materias.

Maria Cristina Messa, direttore scientifico dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, presenterà le linee programmatiche dei prossimi anni.

Il premio è sostenuto dall’Associazione nazionale alpini.