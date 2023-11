Diocesi: Caritas Viterbo, lunedì il convegno “La comunità che accoglie”

Si terrà lunedì 20 novembre l’evento “La comunità che accoglie”, azioni innovative e politiche sociali a supporto della fragilità, presso la sala Mendel del convento della SS. Trinità dei pagri agostiniani, in piazza della Trinità con inizio alle ore 9,30, a Viterbo. Il convegno è organizzato dalla Caritas e dalla diocesi di Viterbo. Ad aprire i lavori Luca Zoncheddu, direttore della Caritas diocesana di Viterbo, per proseguire con l’intervento del vescovo Orazio Francesco Piazza. Il dibattito “Politiche per il territorio: dalla parte dei deboli” sarà aperto al pubblico. Alle ore 12 verrà poi inaugurato il nuovo centro d’ascolto e polo sociale diocesano in via S. Maria In Volturno 8 e alle 13 il vescovo Piazza inaugurerà e benedirà la mensa sociale in via San Leonardo.