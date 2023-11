Diocesi: Amalfi-Cava, un sussidio liturgico-pastorale per un “Avvento di speranza”

La Chiesa diocesana di Amalfi-Cava de’ Tirreni si prepara al cammino dell’Avvento con un sussidio liturgico-pastorale “Avvento di speranza”, scaricabile da questo link: https://www.diocesiamalficava.it/2023/11/05/proposta-liturgico-musicale-avvento-natale-2023-2024/. Ricordando che “il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal desiderio di condurre i cristiani a comprendere la grandezza della fede e la bellezza dell’incontro con Cristo”, la diocesi in una nota precisa: “Lo scopo della pubblicazione – frutto del lavoro degli uffici pastorali della diocesi – è appunto quella di crescere nella conoscenza del grande dono che Dio ci ha fatto nell’Eucaristia”. Nel sussidio si troveranno, per le quattro domeniche di Avvento, proposte per l’animazione e l’approfondimento sulla prima parte della messa: “Riti introduttivi” e “Liturgia della Parola”, in modo particolare sul senso dell’“Atto penitenziale”, della “Sacra Scrittura”, del “Vangelo” e della “Professione di Fede”, pensate per fanciulli, giovani e famiglie.