Giornata vittime abusi: San Marino-Montefeltro, oggi pomeriggio una tavola rotonda, poi la messa presieduta dal vescovo Turazzi

Il 2023 vede il terzo anno di celebrazione, in tutte le diocesi e le parrocchie della penisola, della Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. L’iniziativa, istituita in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà.

Oggi, alle 17, presso la chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone a Murata (via don Bosco, 12), nella Repubblica di San Marino, la diocesi di San Marino-Montefeltro – insieme al suo vescovo – si riunirà in preghiera per tornare ad accendere le luci su questo delicato tema. Il referente del Servizio diocesano tutela minori, Piero Manocchio, e il vicario generale, don Mirco Cesarini, guideranno la tavola rotonda che vuole fare il punto della situazione e rispondere ad ogni richiesta.

Alle 18 la celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo Andrea Turazzi per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.