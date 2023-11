Giornata mondiale poveri: Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca, domani pranzi di convivialità in tutte le foranie e raccolta di prodotti per l’igiene per i detenuti

Nei giorni precedenti al 19 novembre, domenica nella quale si celebra la VII Giornata mondiale dei poveri, ogni comunità parrocchiale della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca si preparerà a vivere la Giornata con l’Adorazione eucaristica. Domani, invece, fa sapere la Caritas diocesana, saranno promosse alcune iniziative per coinvolgere tutte le comunità a non distogliere lo sguardo dai poveri, anzi a guardarli con simpatia ed attenzione. A partire dalle ore 13, saranno diverse le iniziative che si svolgeranno nel territorio diocesano, un pranzo di convivialità verrà organizzato nelle quattro foranie: per la forania di Leuca, presso la Casa della Convivialità “Don Tonino Bello” ad Alessano (comunità parrocchiali di Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo e Patù); per la forania di Taurisano, presso la Sala Oratorio San Francesco a Ruffano (comunità parrocchiali di Taurisano, Ruffano, Supersano, Miggiano, Montesano Salentino e Specchia); per la forania di Tricase, presso la Locanda della fraternità presso la Maior Charitas a Tricase (comunità parrocchiali di Tricase, Tiggiano e Cosano); per la forania di Ugento, presso la Sala Oratorio della parrocchia di S. Giovanni Bosco (comunità parrocchiali di Ugento, Presicce-Acquarica, Salve e Morciano di Leuca).

Don Lucio Ciardo, direttore della Caritas diocesana, ricorda: “Non dobbiamo mai dimenticarci degli ultimi, i carcerati sono tra questi”. Perciò, domani sarà raccolto materiale per l’igiene personale dei detenuti: saponi, spazzolini, dentifrici, shampoo, bagnoschiuma, che farà pervenire ai detenuti più fragili della casa circondariale di Lecce a Borgo San Nicola.