Diocesi: Torino, domani mons. Repole presiede la messa per l’ordinazione di 5 diaconi permanenti

In occasione della VII Giornata mondiale del povero, domani, domenica 19 novembre, l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale ordinerà cinque nuovi diaconi permanenti. Si tratta di Alessandro Cascio, Silviu Catana, Octavian Matei, Iosif Mihaes e Ivan Tamietti, tutti – spiega una nota – “uomini sposati, genitori e lavoratori, chiamati dal Signore al ministero ordinato”. Il rito avrà inizio alle 15.30 in cattedrale.

Con le ordinazioni di domani i diaconi permanenti torinesi saranno più di 140. “Il ministero diaconale – viene ricordato – è un servizio di carità e di testimonianza. I diaconi sono chiamati tra l’altro ad annunciare il Vangelo, a servire i poveri e gli emarginati, a presiedere varie funzioni liturgiche (ad esempio, celebrare i battesimi e le sepolture, benedire e assistere ai matrimoni, celebrare la Liturgia della Parola anche sostitutiva della messa festiva in caso di necessità)”.