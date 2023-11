Diocesi: Caritas Gorizia, per l’Avvento di Fraternità percorso “Gioirono nel vedere la Stella”

“Gioirono nel vedere la Stella”. Questo lo slogan scelto dalla Caritas diocesana di Gorizia, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico diocesano, per l’Avvento di Fraternità 2023 che prenderà il via domani, domenica 19 novembre. Come già negli anni passati, viene spiegato in una nota, l’accompagnamento alle comunità ecclesiale avverrà attraverso un libretto, in italiano e in sloveno, destinato agli adulti, e materiale specifico indirizzato ai catechisti e a bambini e ragazzi dei percorsi di iniziazione cristiana.

“Ci imbattiamo spesso nell’attesa, un elemento inscindibile dal nostro quotidiano”, ha sottolineato fra Luigi Bertié, direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano nel presentare il percorso d’Avvento. “Attendere il treno, un messaggio o il compimento di un desiderio – ha osservato– sono alcune delle tante attese che attraversano le nostre vite. Tuttavia l’attesa non deve essere vissuta come un peso o un’immobilizzazione, piuttosto come preziosa opportunità per prepararci a un incontro significativo”. Per il diacono Renato Nucera, direttore di Caritas diocesana di Gorizia, “oggi siamo forse troppo impegnati a razzolare in un cortile dove siamo affaccendati e con gli occhi rivolti sempre a terra, perdendo di vista quello che veramente conta ed è importante per la nostra vita. La gioia che ci dona Gesù è la pace del cuore, è sapere di essere amati, è la libertà del dono, è il rifiuto dei conflitti, dei piccoli e grandi distinguo che facciamo e che ci allontanano dall’amicizia, dalla fraternità”.