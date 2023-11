Giornata mondiale poveri: Caritas Matera, domani a Marconia un evento di celebrazione e riflessione

Domani, domenica 19 novembre, in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco, la Caritas diocesana di Matera-Irsina organizza a Marconia, presso la parrocchia S. Giovanni Bosco, l’evento diocesano di celebrazione e riflessione. La giornata inizierà alle 11 con la santa messa presieduta da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico.

Nel pomeriggio alle 16, dopo il pranzo comunitario, si terrà il convegno “#centenario Don Lorenzo Milani e Rocco Scotellaro: due anime a servizio dei poveri” che avrà come relatori Carmela Biscaglia, componente del Comitato nazionale per il centenario di Rocco Scotellaro e Piergiorgio Reggio, docente di Pedagogia delle età della vita all’Università Cattolica di Trento e autore del libro “Lo schiaffo di don Milani. Il mito educativo di Barbiana”; modererà l’incontro la giornalista Beatrice Volpe.

La giornata si chiuderà alle 18 con la memoria del 50° di fondazione Caritas diocesana di Matera-Irsina (5 ottobre 1973 – 5 ottobre 2023).

La Caritas diocesana di Matera-Irsina vuole riflettere sul tema del messaggio del Papa per la Giornata mondiale 2023, “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7), a partire dall’opera di due illustri intellettuali dei quali quest’anno ricorre il centenario della nascita: don Lorenzo Milani e Rocco Scotellaro. “Apparentemente distanti e invece molto vicini. Entrambi si sono adoperati per la promozione integrale dei poveri del loro tempo e per la loro uscita dall’esclusone sociale, economica e culturale nella quale versavano – spiega la Caritas -. Nel mezzo quest’anno vi è anche il centenario di Italo Calvino: don Milani e Scotellaro bene hanno saputo ‘cercare e riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio’. La scelta di realizzare quest’anno l’evento diocesano non a Matera ma in uno dei Paesi della diocesi vuole evidenziare l’attenzione alle periferie tanto cara a Papa Francesco”.