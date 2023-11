Spiritualità: Roma, da domani al via il nuovo ciclo degli “Itinerari ignaziani”

Nel 1523, 500 anni fa, sant’Ignazio di Loyola faceva il suo primo ingresso a Roma. Riparte da questo evento il nuovo ciclo degli “Itinerari ignaziani”, percorso organizzato dal Centro ignaziano di spiritualità, che avrà inizio domenica 19 novembre, dalle 15.30 alle 18.10, con la visita alla Cappella della Visione, in località La Storta a Roma, luogo di una celebre esperienza mistica del santo fondatore dei gesuiti.

Ignazio e Roma, ovvero Ignazio e la Chiesa, Ignazio e il ministero petrino. Questo il filo che il cammino degli “Itinerari ignaziani” percorrerà durante l’anno attraverso visite guidate e pellegrinaggi nei luoghi intrisi della spiritualità ignaziana, come gli archivi storici della Compagnia di Gesù e le Camerette a Piazza del Gesù, in cui sarà possibile fermarsi a pregare accompagnati con il metodo che le guide seguono fin dall’inizio: intrecciare lo studio storico-artistico con la pratica spirituale, farne di fatto una cosa sola, secondo lo stile della contemplazione in azione.

Quest’anno al centro sarà la relazione costitutiva tra il carisma ignaziano e la dimensione ecclesiale, nella sua chiave universale incarnata dalla sede del vescovo di Roma. Il rapporto tra Ignazio e Roma diventa così una feconda lente per comprendere una spiritualità interamente rivolta al servizio della Chiesa.

Trovare Dio in ogni luogo, a cominciare dai luoghi che sono stati abitati dai santi, è il desiderio che muove tutto il percorso, di cui una parte importante sarà anche quest’anno la formazione delle guide dei luoghi ignaziani, aperta a tutti.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail: info.itinerari.ignaziani@gmail.com.