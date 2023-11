Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani la Giornata provinciale del Ringraziamento promossa dalla Coldiretti. Il vescovo presiede la messa

“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltore” è il titolo della 73ª Giornata del Ringraziamento che nel Piacentino sarà celebrata a Pianello domenica 19 novembre. Mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presiederà la santa messa alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale dei SS. Maurizio e Colombano a Pianello in occasione della Giornata provinciale del Ringraziamento promossa dalla Coldiretti.

“In un momento così complesso con la nostra agricoltura che viene sempre più spesso ingiustamente demonizzata o attaccata a favore di modelli alimentari omologanti e che deve fronteggiare i cambiamenti del clima, la Giornata del Ringraziamento – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli su Il Nuovo Giornale – rappresenta un momento per riunirci, riflettere e esprimere gratitudine nei confronti del Creato. Lo spirito della cooperazione e della fratellanza è al centro del messaggio episcopale di quest’anno e richiama proprio il ruolo degli agricoltori che, è doveroso ricordarlo, si prendono cura del territorio e si prendono cura degli altri, producendo buon cibo, genuino, di qualità. Penso che la condivisione di questi temi possa arricchire tutti. I nostri associati già da diversi anni affrontano annate particolarmente difficili, tra speculazioni, assalti dei selvatici, cambiamenti climatici e minacce quali il cibo sintetico. La Giornata del Ringraziamento vuole essere proprio un momento per condividere con gratitudine i valori e l’esperienza di comunità nell’attività agricola”.

Dopo la messa presieduta dal vescovo Cevolotto sono previsti la benedizione dei mezzi agricoli, il saluto delle autorità e la degustazione dei prodotti tipici del territorio. Per tutta la Giornata in piazza Umberto il Mercato di Campagna Amica e il laboratorio didattico tenuto da Coldiretti Donne Impresa Piacenza per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.