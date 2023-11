Diocesi: Campobasso, domani il Meeting dei giovani “Occhio x occhio = Mondo cieco”

“Occhio x occhio = Mondo cieco. Apriamo gli occhi sulla pace”. Questo il titolo del Meeting dei giovani 2023 organizzato dalla Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano che si terrà domani, dalle 9.30 alle 17, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. “Parleremo del contesto di guerra sui due scenari di cui più si parla (Russia-Ucraina e Israele-Palestina) e sul contesto internazionale”, viene spiegato in una nota. “Si deve davvero fare la guerra o è possibile una via di riconciliazione e di accordo? Si può gestire un conflitto senza usare violenza? E noi, tutti i giorni, come ci sentiamo quando abbiamo dei conflitti?”, gli interrogativi che animeranno la riflessione alla quale contribuirà l’intervento di un ex giornalista di scene di guerra, Roberto Milone. Nel pomeriggio sono previsti il concerto della DTUN Band e la celebrazione eucaristica conclusiva presieduta dall’arcivescovo Giancarlo Bregantini.