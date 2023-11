Diocesi: Caritas Palestrina, partita la raccolta dei medicinali con l’iniziativa nazionale “In farmacia per i bambini”

Anche quest’anno i volontari della Caritas della diocesi di Palestrina partecipano all’iniziativa nazionale “In farmacia per i bambini”, la raccolta di farmaci e prodotti baby-care realizzata dalla Fondazione Francesca Rava Nph – Italia Ets insieme al Network Kpmg. L’obiettivo dell’iniziativa, informa l’ultimo numero del notiziario web “TivoliPalestrina 7G”, è “la sensibilizzazione ai diritti dei bambini e la raccolta di farmaci e prodotti per la cura dell’infanzia per i minori in povertà sanitaria”. Alla sua XI edizione, la raccolta si è aperta ieri 17 novembre (fino al 24, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e vede coinvolte oltre 2.780 farmacie in tutta Italia. Sono tre le farmacie aderenti sul territorio diocesano, si tratta della Farmacia Pasquale a Palestrina, della Farmacia Carello a Cave e della Farmacia San Paolo a Genazzano. Nelle prime 10 edizioni sono stati raccolti oltre 1 milione e mezzo di prodotti donati a 4.000 enti beneficiari in Italia e all’ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti. Sono stati aiutati più di 212.000 minori in povertà sanitaria, grazie alla preziosa collaborazione di 12.000 farmacie aderenti sul territorio nazionale e al supporto di 22.000 volontari. Si tratta inoltre di “beneficienza a km 0”, perché, spiega il notiziario, “le farmacie aderenti sono abbinate ad un ente che aiuta chi ha più bisogno, ed i beneficiari nel nostro caso saranno gli utenti del servizio di distribuzione dei farmaci presso il centro di ascolto diocesano della Caritas”.