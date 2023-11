Cinema: Terni Film Festival, oggi palestinesi e israeliani insieme sul palco. Omaggio al regista D’Alatri

Israele e Gaza si incontrano sul palco del Terni Film Festival. La kermesse, diretta da Moni Ovadia, dedica l’intero pomeriggio di oggi al Medio Oriente, con focus su Iran, Iraq, Israele e Palestina. Dopo la presentazione di Kasia Smutniak del suo documentario sui profughi respinti al confine tra Polonia e Bielorussia, con cui ha esordito alla regia, nel pomeriggio di oggi sarà la volta di “We women survivors”, dedicato alla condizione delle donne in Africa. A seguire il focus sull’Iran, da cui arrivano i corti “The Black Pomergate” e “Split Ends” e “Qadr” e “Transit” dall’Iraq. Al termine l’incontro con Alessia Bertelli, funzionaria della Croce rossa internazionale a Baghdad, che racconterà le condizioni dell’Iraq a vent’anni dall’invasione americana, che ha scatenato disordini che hanno portato 300mila morti violente dal 2003 al 2021. Conclusione in serata con Israele e Gaza: la regista israeliana Iris Zaki presenta “Egypt, a love song” che racconta la storia della sua famiglia, originaria dell’Egitto dove si conobbero suo nonno musulmano e sua nonna ebrea. Mohammed Almughanni, regista palestinese originario di Gaza presenta invece “An Orange from Jaffa”, cortometraggio ambientato in un posto di blocco israeliano. “Iris e Mohammed hanno entrambi perso amici e persone care nel massacro che si sta consumando in questi giorni”, commenta Arnaldo Casali, direttore dell’Istess. “In un momento in cui si aizza l’odio tra popoli e religioni, noi siamo particolarmente orgogliosi di parlare di pace e di non farlo con due generici esponenti del mondo ebraico e musulmano, ma con due testimoni che stanno vivendo in prima persona la tragedia che noi commentiamo dai nostri salotti”. La serata presenterà inoltre “corti” di Amedeo Gallo e Valentina Formisano, di Paolo Consorti e di Martin Marini. Conclusione con un omaggio ad Alessandro D’Alatri, tra i più grandi registi italiani, scomparso il 3 maggio, uno dei più grandi amici del Terni Film Festival, l’artista più premiato in assoluto (con quattro Angeli vinti dal 2008 al 2018 e il Premio San Valentino nel 2022).