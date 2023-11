Diocesi: Benevento, domani un incontro di pastorale familiare nello spirito del cammino sinodale

Sollecitati dal documento del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale” – Orientamenti pastorali per le Chiese particolari, per una rinnovata pastorale della vita coniugale, l’Ufficio diocesano di pastorale familiare di Benevento propone un incontro di tutte le persone impegnate o comunque sensibili alla pastorale familiare. L’appuntamento è per domani, domenica 19 novembre, alle ore 16, al Centro La Pace di Benevento per un momento di verifica, dialogo e condivisione nello spirito del cammino sinodale, che la Chiesa sta vivendo.