Giornata mondiale poveri: Lucca, domani l’incontro con don Epicoco e la messa con l’arcivescovo Giulietti

Torna la Giornata mondiale dei poveri che ha per tema “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7). La Caritas diocesana di Lucca ha scelto così diffondere il messaggio attraverso il claim “Facci caso”, che accompagnerà tutte le varie iniziative in programma.

Oggi ci sarà “Ganzo Fest”, evento legato al progetto Daccapo che Caritas condivide con la società cooperativa sociale Nanina e l’Associazione Ascolta la mia voce. L’iniziativa avrà luogo dalle ore 15 presso il Laboratorio di Daccapo in via Stipeti 33 a Coselli, Capannori.

Il 19 novembre, data in cui cade la Giornata mondiale dei poveri, l’evento di maggior richiamo sarà l’incontro con don Luigi Epicoco presso la cattedrale di San Martino, a Lucca. Il tema sarà l’approfondimento del passo biblico scelto dal Papa in occasione della giornata. L’incontro si terrà alle ore 16. Al termine dell’incontro, alle ore 18.30, messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, animata da 11 corali parrocchiali che saranno dirette dall’incaricato per la musica sacra don Emilio Citti.

Ma le iniziative attorno a questa ricorrenza non terminano con domenica 19 novembre. Martedì 28 novembre dalle ore 18.30 presso l’auditorium dell’Oratorio Giovanni Paolo II della parrocchia di Sant’Anna in Lucca ci sarà “Esci e riesci”, un evento dedicato ai volontari e al protagonismo giovanile, con scambi di esperienze, testimonianze di servizio e momenti animativi. L’iniziativa vede la partecipazione, oltre che di Caritas diocesana e della parrocchia di Sant’Anna, anche del Villaggio del Fanciullo, che insieme hanno condiviso un percorso proprio sul volontariato giovanile che ha come traguardo questo evento.

L’ultima proposta in programma è la quarta edizione di “Olio bòno”, la raccolta solidale delle olive per produrre olio per le famiglie e le persone fragili. La raccolta si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre. “Olio bòno” vedrà la collaborazione con la Cooperativa agricola sociale Calafata, che si occuperà dei dettagli tecnici della raccolta.

Oltre a tutti questi appuntamenti, Caritas realizzerà una serie di proposte per sollecitare l’attenzione e comunicare ulteriormente il tema della Giornata mondiale dei poveri. Vanno in questa direzione le azioni teatrali nelle piazze a cura di Fabio Saccomani, che insieme ad altri attori porterà in scena brevi performance in alcuni luoghi pubblici della diocesi altamente frequentati. Questi piccoli spettacoli di strada ci sono stati il 16 mattina a Castelnuovo di Garfagnana, oggi pomeriggio ci saranno a Lucca e domani a Viareggio.

Sul fronte pubblicazioni, Caritas diocesana distribuirà poi sul territorio un Decalogo dell’indifferenza, un piccolo vademecum ironico e spiazzante che elenca dieci possibili regole per tenersi debitamente alla larga dal tema povertà e da qualsiasi aiuto si possa offrire a persone vulnerabili. Il senso va nella direzione esattamente opposta: perché agire e, nel farlo, quali pensieri, ragioni, argomentazioni evitare.

Anche in ambito digital non mancheranno le iniziative. Caritas racconterà sui social la Giornata mondiale dei poveri attraverso i contributi delle comunità, pubblicherà piccoli focus sul tema della povertà sempre accompagnati dal claim “Facci caso” e, insieme al Centro missionario diocesano, sta lavorando alla creazione di un e-commerce fittizio sul tema del consumo etico come strumento di sensibilizzazione e formazione.