Diocesi: Foggia, mons. Ferretti arcivescovo eletto. Gli auguri della Conferenza episcopale pugliese “per il ministero pastorale affidatogli dal Papa”. Il grazie a mons. Pelvi

In occasione della nomina di mons. Giorgio Ferretti ad arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, l’arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Giuseppe Satriano, a nome dei vescovi della Regione ha porto i “fraterni auguri” al nuovo arcivescovo “per il ministero pastorale in terra di Puglia affidatogli dal Santo Padre Francesco”.

A mons. Vincenzo Pelvi, ora amministratore apostolico di Foggia-Bovino, l’episcopato pugliese esprime “cordiale gratitudine per il servizio pastorale svolto in questi anni nell’arcidiocesi di Foggia-Bovino e per il contributo offerto all’interno della Conferenza episcopale regionale”.