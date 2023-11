Diocesi: Cassano all’Jonio, mercoledì 22 novembre messa per don Tonino Bello celebrata da mons. Savino

Una santa messa per onorare la figura del venerabile don Tonino Bello, vescovo e terziario francescano pugliese, del quale è in corso la causa di beatificazione, si celebrerà presso la basilica minore Santa Maria del Lauro a Cassano all’Ionio. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della Cei, mons. Francesco Savino. La celebrazione sarà animata dal coro diocesano “Mons. Giuseppe Campana” diretto dal maestro Giacinto Ciappetta che seguirà lo schema di un coro a 4 voci miste. All’organo il maestro Alessandro Saraceni e al violino Fausto Cozzolino. “Ho avuto la gioia, direi di più, la ‘grazia’ di incontrarlo, di conoscerlo, di ascoltarlo e di condividere le sue scelte coraggiose”. È quanto ha dichiarato, in più occasioni, il presule cassanese ricordando l’amico fraterno don Tonino Bello, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi-Ruvo di Puglia e presidente nazionale di Pax Christi. Mons. Savino custodisce gelosamente come esperienza di vita il dono dell’amicizia con don Tonino Bello, “il vescovo fatto popolo sul passo degli ultimi” al cui stesso modus operandi mons. Savino si è ispirato sin dai primi istanti in diocesi.