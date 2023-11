Agricoltura e alimentazione: Coldiretti, a Roma il 23 e il 24 novembre il Forum internazionale Ambrosetti

L’edizione 2023 del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, si svolge a Villa Miani a Roma, dalle ore 9 di giovedì 23 a venerdì 24 novembre.

Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche che vedono nel destino del settore una delle chiavi cruciali e identitarie per la crescita del Paese.

Nell’arco dei due giorni il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, affronterà, con la presenza di prestigiosi ospiti nazionali ed internazionali, temi correlati all’ambiente, alla salute e all’economia con spazi di approfondimento, la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.

Specifiche sessioni saranno dedicate alle tavole degli italiani, ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica e alla transizione ecologica e digitale, alle infrastrutture, alle politiche per l’Europa fino ai rapporti di filiera e la sovranità alimentare in uno scenario globale segnato da guerre e migrazioni dai Paesi più poveri.