Giornata mondiale poveri: Caritas Pavia, domani messa con mons. Sanguineti e pranzo condiviso preparato dallo chef stellato Sgorbini

In occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, domani, domenica 19 novembre, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria di Caravaggio. Dopo la messa, con inizio alle 11.30, si terrà alle 12.45 il pranzo condiviso preparato dallo chef stellato Federico Sgorbini per i fratelli e le sorelle delle varie mense cittadine e aperto anche ai volontari e alle volontarie che con impegno prestano servizio in favore dei poveri. Il menù – annunciano dalla Caritas – prevede due portate: risotto alla Nino Bergese e bollito con dolceforte all’uva fragola. Anche il pranzo – informano dalla diocesi – si svolgerà nei locali della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Caravaggio.

Nella stessa giornata di domani, in gran parte delle chiese parrocchiali della città volontari e operatori proporranno la vendita solidale Caritas ai quali sarà possibile acquistare panettoni solidali, decorazioni natalizie e dolci. In alcuni casi i banchetti saranno allestiti già nel pomeriggio di oggi. A Vistarino l’iniziativa si terrà sabato 25 novembre, mentre per la chiesa di S. Maria del Carmine e a Torrevecchia Pia l’appuntamento è per il 3 dicembre.