In occasione della III Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, che ricorre oggi, sabato 18 novembre, il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, presiederà la veglia “La bellezza ferita. ‘Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe’ (Ger 30,17)”. La veglia con l’adorazione eucaristica, che sarà ospitata dalle 21 in cattedrale, è proposta dallo Sportello diocesano per la Tutela dei minori.