Diocesi: Savona, oggi l’ultima tappa del pellegrinaggio nelle “vie” di Pio VII. A Cogoleto lo psichiatra Schinaia presenta il libro “Il presepio dei folli”

Oggi si concluderà il cammino sui passi di Pio VII organizzato dall’Ufficio Pellegrinaggi e per la Pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli in occasione del bicentenario della morte del Papa che fu prigioniero di Napoleone Bonaparte e in collaborazione con la Libreria Paoline di Savona.

“La sesta e ultima tappa ci porterà dal cuore del capoluogo al santuario Nostra Signora di Misericordia. Iniziato ad ottobre, il percorso ha attraversato affascinanti luoghi delle provincie di Cuneo e Savona di alto valore storico, artistico, religioso e naturalistico e che nel 1809 il Pontefice cesenate dovette toccare a bordo di una portantina per raggiungere la ‘città della Torretta’, sede della sua prigionia – ricorda una nota della diocesi -. Luoghi che conservano le tracce del suo passaggio (lapidi, arredi, palazzi da lui frequentati) e piccoli centri che aiutano ad immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, tra i profumi della Langa e i colori sfumati d’autunno delle vigne e dei boschi”.

Sempre sabato alle ore 16 all’Oratorio San Lorenzo, in largo della Pace, a Cogoleto lo psichiatra e scrittore Cosimo Schinaia presenterà il suo nuovo libro “Il presepio dei folli – Scene da un manicomio” in un incontro di studio all’interno del percorso celebrativo del millenario della città (1023 – 2023). L’autore dialogherà con don Angelo Magnano, vicario generale della diocesi di Savona-Noli e giornalista, sulle storie di inclusione e cittadinanza raccontate nel volume.