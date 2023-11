Movimento apostolico ciechi: card. Zuppi (Cei), “la luce che portate aiuta a vedere e il volto del Signore nel prossimo”

“Credo che la rete che voi rappresentate possa aiutare tante persone che sono impedite e hanno tanto bisogno nella vicinanza, anche degli aiuti pratici, ma soprattutto quella luce che portate aiuta a vedere sempre, aiuta a vedere il volto del Signore nel nostro prossimo”. Così il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, nel video messaggio trasmesso in occasione del convegno “Da 95 anni pellegrini e testimoni di speranza”, promosso a Roma dal Movimento apostolico ciechi. “Sono tanti anni – continua il card. Zuppi – che condivido il cammino del Movimento apostolico ciechi. Ricordo con affetto e riconoscenza don Gianni e sono sicuro che sia con voi. Il vostro impegno è molto importante e dà tanta speranza a chi sperimenta le difficoltà della perdita della vista anche in tarda età, tante volte con maggior isolamento”. “La vostra condivisione – conclude – aiuterà gli albini in Africa, fate bene perché sono spesso i piccoli dei piccoli e si addensano tanti pregiudizi. È il segno – conclude – di condivisione che può cambiare la vita di tante persone”.