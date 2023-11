Diocesi: Fidenza, oggi pomeriggio una visita al cantiere di restauro della basilica di San Lorenzo Martire in Monticelli d’Ongina

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza promuove una visita della durata di due ore al cantiere di restauro della basilica di San Lorenzo Martire in Monticelli d’Ongina. Il cantiere è finanziato dal Ministero della Cultura con la compartecipazione della diocesi di Fidenza.

Introdurranno la visita gli architetti Cristian Pratied Emanuela Rossi. Seguirà l’intervento di Paola Mazzieri affiancata dal progettista architettonico Paolo Villani e da Maria Giovanna Cremona, professionista incaricata delle indagini archeologiche. Focus dell’incontro saranno i ritrovamenti delle camere sepolcrali diffuse lungo le navate e le cappelle della basilica, riportate alla luce a seguito dell’apertura del cantiere. Appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 15.30 sul sagrato della basilica.