Diocesi: Piacenza-Bobbio, stamattina il convegno delle Caritas parrocchiali

“La carità, esperienza di comunità” è il tema del convegno annuale delle Caritas parrocchiali della diocesi di Piacenza-Bobbio, in programma oggi al Centro Il Samaritano di via Giordani, n. 14, a Piacenza.

L’appuntamento si apre con la preghiera iniziale in collegamento con le Monache Carmelitane di San Lazzaro.

Dopo, a partire dal tema dell’incontro, dialogo tra mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina e vescovo delegato per il servizio della carità della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, e mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio. Modera Barbara Sartori.

In seguito un video con testimonianze – “Rivestitevi di carità” – su alcune forme di espressione di carità in atto nelle comunità locali. L’incontro si chiuderà con ringraziamenti e comunicazioni a cura del diacono Mario ldda, direttore della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio.