Diocesi: Foggia, mons. Ferretti arcivescovo eletto. Mons. Pelvi, “amate questa Chiesa, custodite ciò che si è costruito nel bene”

“Amate questa Chiesa, custodite ciò che si è costruito nel bene e cercate il suo futuro nella forza dei deboli, nelle lacrime dei sofferenti, nella speranza dei poveri che sono i preferiti di Dio”. È questo il lascito di mons. Vincenzo Pelvi alla diocesi di Foggia-Bovino nel giorno in cui Papa Francesco ha reso noto la nomina del suo successore, mons. Giorgio Ferretti. “Non temete che voglia abbandonarvi – scrive mons. Pelvi nel suo messaggio di saluto al nuovo vescovo – non posso nemmeno lontanamente pensare di dimenticare questa gloriosa Chiesa e il suo territorio. Non vi abbandonerò mai nel fondo del mio cuore. Ciò vuol dire: vi porterò con me, dovunque andrò. Assicuro la mia preghiera quotidiana, certo che continuerò ad interessarmi con affetto e trepidazione, anche da lontano”. “La vera gioia – ricorda mons. Pelvi – non è l’assenza degli uomini, ma la presenza di Dio. Non dimentichiamo che Gesù si incontra nella solitudine, che è la fede”. “Confidiamo nella Provvidenza – conclude mons. Pelvi – mano nella mano della piccola Teresa del Bambino Gesù, che dalla missione di Maputo ci dona don Giorgio, fratello, amico e padre e che sarà tra noi dopo le celebrazioni natalizie”.