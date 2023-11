Diocesi: Pistoia, oggi pomeriggio di festa per il 50° della fondazione della Caritas

Oggi, nella chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, pomeriggio di festa per il 50° anniversario della fondazione della Caritas di Pistoia.

Il programma prevede l’accesso per i partecipanti a partire dalle ore 15.15 con l’introduzione e il saluto del direttore Caritas Pistoia, Marcello Suppressa, a cui seguiranno i saluti delle autorità presenti. A seguire, alle ore 16, la santa messa presieduta dal vescovo.

Al termine delle celebrazioni, indicativamente alle ore 18, la tavola rotonda con titolo “Caritas ieri e oggi: la nostra presenza sul territorio”, momento in cui è prevista anche la presentazione dell’omonimo volume che raccoglie le testimonianze dei tanti volontari e persone che hanno supportato l’attività della Caritas in questi 50 anni.

Al termine le conclusioni che sono affidate al vescovo d Pistoia, mons. Fausto Tardelli. Dalle ore 19 circa è invece previsto l’apericena solidale.