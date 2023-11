Parlamento Ue: Strasburgo, in plenaria implicazioni della guerra a Gaza, proposte di riforma del Trattato e uno “statuto europeo per gli artisti”

Nel corso della plenaria a Strasburgo della prossima settimana (20-23 novembre) gli eurodeputati discuteranno mercoledì mattina della situazione umanitaria a Gaza, della necessità di rilasciare gli ostaggi e di una tregua umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco. Giovedì, i deputati presenteranno un progetto di modifica delle norme fondamentali dell’Ue, dando seguito così alle proposte della Conferenza sul futuro dell’Europa. Il testo, preparato dalla commissione per gli Affari costituzionali e da cinque correlatori che rappresentano un’ampia maggioranza all’Europarlamento, prevede un sistema più bicamerale, la concessione al Parlamento di un vero diritto di iniziativa legislativa e il diritto di co-legiferare anche sul bilancio a lungo termine dell’Ue. Si chiede inoltre di aumentare il numero di decisioni prese a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Altre proposte riguardano l’elezione del presidente della Commissione, la partecipazione dei cittadini, compresi i referendum a livello europeo, e maggiori poteri per l’Ue in settori quali l’ambiente e la biodiversità, la sicurezza e la difesa, la protezione civile, la salute pubblica, l’energia e le infrastrutture transfrontaliere. Il Parlamento dovrebbe adottare nel corso della plenaria una risoluzione di iniziativa legislativa per chiedere misure per migliorare le condizioni professionali dei lavoratori dei settori culturali e creativi.