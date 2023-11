Giornata mondiale poveri: Macerata, oggi pomeriggio un convegno e domani una colletta per le azioni caritative delle Unità pastorali

Domani si celebra la VII Giornata mondiale dei poveri. Oggi il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, invita tutta la comunità diocesana, sostenuta e animata dai sacerdoti, a incontrare due testimoni che nella loro vita e nel loro lavoro incontrano ogni giorno il povero e ogni tipo di povertà; con loro cercheremo di allontanare dal nostro sguardo l’indifferenza e l’ovvietà, tenendo alta l’attenzione e i nostri occhi verso tutti. L’appuntamento è alle 17 nell’Aula sinodale, a via Cincinelli, a Macerata: oltre a mons. Marconi, interverranno Marco Moschini dell’Università di Perugia e Luca Russo della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Per domani il vescovo ha indetto, in accordo con l’ufficio Caritas della diocesi, una colletta che contribuirà a favorire tutte le azioni caritative delle Unità pastorali della diocesi.