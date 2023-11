Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica d’Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid

(Foto Vatican Media/SIR)

Nella mattinata di oggi, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente della Repubblica d’Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, avvalorando le buone relazioni bilaterali, si sono affrontati temi di interesse comune. In particolare, si è ribadita la necessità che la Chiesa cattolica in Iraq possa continuare a svolgere la sua apprezzata missione e che si garantisca a tutti i cristiani iracheni di essere parte vibrante e attiva della società e del territorio, in particolare nella Piana di Ninive”, si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede.

Inoltre, “ci si è soffermati su alcune tematiche internazionali, con particolare attenzione al conflitto in Israele e Palestina, e all’urgente impegno per la pace e la stabilità”.