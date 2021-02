Terra Santa: padre Patton (custode), “felicitazioni” per la nomina di Margaret Karram a presidente dei Focolari

“Profonde felicitazioni” sono state espresse dal custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, per la nomina di Margaret Karram, araba cristiana cattolica nativa di Haifa, (dove ha frequentato la scuola cattolica delle Suore Carmelitane), a presidente del Movimento dei Focolari. L’elezione è avvenuta il 31 gennaio scorso e confermata ieri dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. In una lettera inviata alla neo presidente il custode scrive: “Con gioia ho appreso della sua nomina a presidente del Movimento dei Focolari, succedendo alla fondatrice Chiara Lubich e a Maria Voce. Desidero esprimere da parte mia e da parte dei frati della Custodia di Terra Santa le più profonde felicitazioni per questa nuova chiamata a servizio di Nostro Signore e della Sua Chiesa, secondo il carisma dell’unità. Il Signore illumini la sua mente ed il suo cuore, perché possa sempre ascoltare la voce dello Spirito, e la sostenga nello svolgimento del suo mandato, per il quale le assicuriamo il ricordo nella preghiera, qui in Terra Santa, che è la terra di Gesù, Maria e Giuseppe, la terra degli apostoli e anche la sua terra”. Margaret Karram, in passato, ha frequentato anche diversi corsi presso lo Studium Theologicum Franciscanum, l’Istituto di Teologia dei Francescani della Custodia che ha sede presso il convento di San Salvatore a Gerusalemme. Karram, inoltre, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità per i Focolari a Gerusalemme, collaborando in diverse commissioni e organizzazioni per la promozione e il dialogo interreligioso. In particolare, è stata impegnata nella Commissione episcopale per il dialogo interreligioso dell’Assemblea degli ordinari cattolici della Terra Santa e l’Interreligious Coordinating Council in Israel (Icci), affiancando al suo impegno nel dialogo tra le religioni il lavoro al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme.