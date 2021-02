Diocesi: Palermo, morto il ciantro del Capitolo metropolitano mons. Salvatore Lo Monte

Morto mons. Salvatore Lo Monte, ciantro del Capitolo metropolitano dell’arcidiocesi di Palermo. La diocesi lo ricorda come “testimone autentico della sequela e della imitazione di Cristo, presbitero di grandi qualità umane, zelante, servitore della Chiesa di Palermo attraverso un lungo servizio pastorale offerto nei diversi incarichi da lui ricoperti”. Da circa vent’anni era anche vicecancelliere arcivescovile e direttore dell’Ufficio diocesano matrimoni. Era nato a Villafrati (Pa), il 20 gennaio 1947.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 3 febbraio, alle 11, nella cattedrale. La liturgia sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Corrado Lorefice. Per consentire un’ampia partecipazione – stante le disposizioni anti Covid che limitano l’accesso dei fedeli all’aula liturgica – il rito delle esequie sarà trasmesso in streaming sui canali social dell’arcidiocesi (canale YouTube, profilo Facebook, sito www.diocesipa.it).

Mons. Salvatore Lo Monte venne ordinato presbitero il 22 luglio 1972. Tra gli uffici ricoperti quello di vicario parrocchiale a Marineo (fino al 1978), parroco della parrocchia San Giovanni Bosco nel quartiere palermitano di Romagnolo (dal 1978 al 1982), parroco della parrocchia Santa Maria Maddalena a Ciminna (dal 1985 al 2000), rettore delle rettorie di San Matto e del Ss. Salvatore, vicario episcopale per il Laicato (dal 2002 al 2007) e delegato arcivescovile per le Confraternite laicali. Servizio offerto fino al novembre del 2018.