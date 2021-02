Diocesi: card. Bassetti (Perugia), “il male divide e alza muri, ma Gesù è venuto per unire e salvare gli uomini”

“Il male, invece di unirci per combatterlo, divide, separa, crea distanze, alza i muri, ma Gesù è venuto per unire, per conciliare, per salvare gli uomini dal male, dai demoni che portano l’uomo sempre più a vivere una solitudine interiore… “. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’omelia della messa celebrata ieri presso la chiesa di Castel del Piano. Lo riferisce un comunicato appena diffuso, specificando che presso la chiesa ieri era in programma la presentazione (poi rinviata a causa del Covid) del libro “La grande storia della piccola Sara Mariucci e di Mamma Morena” di Enrico Solinas (Edizioni Messaggero Padova Emp, febbraio 2021) che narra la vicenda della bambina nata a Perugia nel 2002 e vissuta a Gubbio con la famiglia poco più di tre anni e mezzo; morta nel 2006 in un tragico incidente mentre si trovava con i genitori Michele e Anna in Calabria. La sera prima di morire, aveva raccontato alla mamma “una storia nella quale era protagonista un’altra mamma dai capelli blu e dagli occhi castani, una mamma buonissima: ‘Mamma Morena’”, nome con cui viene venerata la Vergine Maria protettrice della Bolivia.

La celebrazione di ieri è stata vissuta anche come ringraziamento al Signore per la guarigione del card. Bassetti e delle tante persone contagiate dal Covid-19. Per molte di loro sono state elevate al Cielo incessanti preghiere di intercessione rivolte anche alla piccola Sara. “Anche la piccola Sara Mariucci – ha proseguirò Bassetti – ha testimoniato con la sua breve esistenza la misericordia di Dio” e può portare “tanta consolazione ai cuori di molti, soprattutto oggi ai molti affranti dalla pandemia, ed è un momento critico per l’Umbria, per l’Italia e per il mondo e particolarmente per Perugia dove sono in costante aumento i contagi e c’è il rischio di un collasso delle strutture ospedaliere”. Per questo, l’invito del porporato, “è necessario pregare incessantemente il Signore affinché possa concedere ai malati la grazia della guarigione e proteggere tutti da questa pandemia”. “Io so bene – ha concluso – quanto hanno fatto per me questa bambina, il beato Carlo Acutis, il venerabile Vittorio Trancanelli, Giampiero Morettini (il giovane seminarista morto prematuramente per il quale dovrebbe a breve aprirsi l’inchiesta diocesana sulle sue virtù) e la beata Madre Speranza di Collevalenza, quell’8 novembre 2020 quando voi eravate a pregare in questa chiesa e io ero quasi al momento di consegnare la mia vita al Signore”.